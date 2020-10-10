الأنواء الجوية.. انتهاء موجات الحر في العراق

2020/10/10 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، الجمعة، انتهاء موجات الحر في العراق، مستبعدة تسجيل ارتفاع جديد لدرجات الحرارة في العراق.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (10 تشرين الاول 2020)، إن "العراق غادر موجات الحر بشكل نهائي في الثاني والعشرين من أيلول الماضي، وإنه دخل في الاعتدال الخريفي منذ الثلاثاء الماضي، حيث تغيرت درجات الحرارة من الارتفاع إلى الاعتدال الخريفي".

وأضاف، أنه "في حال كان هناك ارتفاع في درجات الحرارة مستقبلا فسيكون غير محسوس، وسيكون ارتفاعها نسبيا".

ا.ح

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