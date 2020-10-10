مسؤول محلي في سنجار: اتفاق اربيل بغداد خيانة لدماء الشهداء

2020/10/10 | 08:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعتبر مدير ناحية الشمال في سنجار خديدا جوكي، السبت، الاتفاقية بين بغداد واربيل بخصوص سنجار خيانة لدماء الشهداء ، مبينا ان قوات البيشمركة منذ 2003 كانت متواجدة في سنجار ولم تقدم أي خدمات للقضاء.

وقال جوكي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” أي اتفاق يتم بخصوص سنجار دون الرجوع الى الايزيديين يعد خيانة وان أي اتفاق بين المركز والاقليم يعد خيانة للشعب الايزيدي

واضاف ان ” البيشمركة منذ 2003 كانت متواجدة في سنجار ولم تقدم أي خدمات للقضاء ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لانقاذ سنجار “.

وتابع ان “الإيزيديين قادرين على حماية مناطقهم دون الحاجة الى قوات البيشمركة وان الوضع الامني جيد جدا في القضاء ولا حاجة لاي قوات داخل سنجار “.انتهى/ 25د

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