2020/10/10 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي، الاربعاء، عن مشاركة 28 مليون عراقي في الانتخابات النيابية المقبلة، مبينا ان المفوضية تمتلك قاعدة بيانات كاملة ولا تحتاج الى وقت.

وقال اللامي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “تقسيم الدوائر الانتخابية سيمرر خلال الجلسة المقبلة وفقا للتقسيم الطائفي بين القوى السياسية”.

واضاف اللامي ان “عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة هو 28 مليون بحسب الاحصائيات الاخيرة”.

واوضح ان “الحديث عن عجز مفوضية الانتخابات على تحديث سجل الناخبين غير دقيق ولا يمكن اعتماده كون المفوضية تحديث بشكل تلقائي ضمن البطاقة التموينية”.انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي: اكثر من 28 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي: اكثر من 28 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).