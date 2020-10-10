إصابة 9 من أنصار ترامب بكورونا خلال تجمع انتخابي

2020/10/10 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال سبتمبر الماضي.

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