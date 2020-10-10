المكسيك تسجل 411 وفاة و5263 إصابة جديدة بكورونا

2020/10/10 | 09:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجلت 411 وفاة و5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83507، والإصابات إلى 809751.

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