وزارة الاعمار: نعمل على إعداد خطة لإنشاء دور ومدارس صديقة للبيئة

2020/10/10 | 09:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، انها تعد اعداد خطة لتصميم وتنفيذ دور ومدارس خضراء صديقة للبيئة.وأوردت صحيفة الصباح عن مصدر مسؤول بالوزارة تصريحاً جاء فيه، ان دائرة بحوث البناء عقدت اجتماعا مع صندوق الاسكان لمناقشة الية اعداد خطة لتنفيذ وتصميم المشروع ليكون انموذجا للشركات المستثمرة والمواطنين لاسيما ان الدائرة اعدت بحثا يتضمن آلية تنفيذ هذه الدور بموجب خطة مدروسة تتضمن العزل الحراري والجودة وتوفير الطاقة، الى جانب قلة التكاليف وسرعة التنفيذ وادخال التقنيات الحديثة واخر ما توصل اليه العلم بهذا المجال.واضافت ان الصندوق اكد استعداده لتنفيذ الخطة البحثية للدائرة بما يتلاءم مع خطط الصندوق الخاصة بتمويل الوحدات السكنية، كما ان دائرته لديها تنسيق مع (اليونسيف) لتحويل بعض بحوث انشاء مدارس خضراء صديقة للبيئة على ارض الواقع باعتماد تغيير انماط البناء التقليدي باستخدام مواد تتمتع بخاصية تصريف مياه الامطار وتخزينها واستخدام مواد بقابلية عزل حراري ورطوبة اسهاما في توفير الطاقة.

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