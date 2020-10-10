 الشبكي يدعو الكاظمي للكشف عن خفايا الاتفاقية بشأن سنجار

2020/10/10 | 09:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دعا النائب عن محافظة نينوى قصي الشبكي، السبت، الى الكشف عن خفايا الاتفاق مع حكومة كردستان بشأن الادارة المشتركة في قضاء سنجار، مبينا ان منطقة سهل نينوى غير مشمولة بالمادة 140 ولم يحصل أي تغيير ديمغرافي.

وقال الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مطالب بالكشف عن خفايا الاتفاق بين الكرد وبغداد حول نشر البيشمركة في سنجار “.

واضاف ان “الوضع في سنجار مربك وهناك تداخل اداري وامني في مسألة الصلاحيات”، مشيرا إلى أن “اقحام سهل نينوى محاولة لتنفيذ اجندات سياسية وإخراج الحشد وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا “.

ودعا الشبكي الحكومة الاتحادية إلى “حماية مناطق سنجار وسهل نينوى وفرض الامن فيها”.انتهى/ 25د

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