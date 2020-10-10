الموقف الوبائي لفايروس كورونا في السليمانية

وقالت مديرية الصحة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة.
واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 22 حالة، مبينة ان 195 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 8 حالة وفاة.
هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 17550 حالة اصابة و10635 حالة شفاء و994 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.
PUKmedia خاص
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