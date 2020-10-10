الموقف الوبائي لفايروس كورونا في السليمانية

2020/10/10 | 09:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت مديرية الصحة خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 28 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 22 حالة، مبينة ان 195 حالة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 8 حالة وفاة.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 17550 حالة اصابة و10635 حالة شفاء و994 حالة وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار جائحة كورونا حتى الآن.

PUKmedia خاص‌‌

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