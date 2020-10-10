عودة 371 نازحا من اقليم كوردستان

2020/10/10 | 09:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية عودة 371 نازحا من محافظتي السليمانية واربيل باقليم كوردستان الى ديارهم في محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك.

ونقل بيان للوزارة يوم السبت، عن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه " باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج وتلعفر وحي الانتصار والقدس وسومر والزهراء وحمام العليل وتلكيف وحليلة ) بمحافظة نينوى وعدد من المدن في محافظة كركوك".

وأضاف ان 90 فردا من مخيمي (اشتي وعربت) في محافظة السليمانية عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب ومنطقتي (الشهابي والعجيلية) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

PUKmedia / قسم الاعلام في وزارة الهجرة والمهجرين‌

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