عودة 371 نازحا من اقليم كوردستان

ونقل بيان للوزارة يوم السبت، عن مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير انه " باشراف ومتابعة وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو تمت اعادة دفعة جديدة من النازحين بواقع (281) فرد من مخيمي النزوح ( حسن شام u2 و u3 ) في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الاصلية في ( البعاج وتلعفر وحي الانتصار والقدس وسومر والزهراء وحمام العليل وتلكيف وحليلة ) بمحافظة نينوى وعدد من المدن في محافظة كركوك".
وأضاف ان 90 فردا من مخيمي (اشتي وعربت) في محافظة السليمانية عادوا الى مناطق سكناهم الاصلية في ناحية يثرب ومنطقتي (الشهابي والعجيلية) التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.
PUKmedia / قسم الاعلام في وزارة الهجرة والمهجرين
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