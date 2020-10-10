عبطان.. ملف ميناء الفاو مغمور بالتخبط وعدم الجدية

2020/10/10 | 09:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، بأن ميناء الفاو لن يرى النور قريبا، مشيرا الى ان هذا المف مغمور بالتخبط وعدم الجدية.





وكتب عبطان في تغريدة على "تويتر"، ان "ميناء الفاو لن يرى النور قريبا، هذا الاستنتاج ليس شعارا او عنوانا لخبر، بل عن تجربة واطلاع".

واضاف، "فحينما كلفني د العبادي ب‍وزارة النقل وكالة بالإضافة الى وزارة الشباب لعدة أشهر، حينها أوليت اكمال ميناء الفاو اهتماما كبيرا وعقدت مؤتمرا لإكمال المشروع بالإستثمار ولم استطيع اتمام المهمة بسبب تعيين وزير للنقل أصالة".

وتابع، ان "الاستنتاج المهم جدا ان هذا الملف مغمور بالتخبط وعدم الجدية اكثر من غمر الميناء بالماء".

ا.ح

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