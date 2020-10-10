2020/10/10 | 09:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرافدين اليوم السبت مباشرته صرف المستحقات المالية لأصحاب مكاتب المنافذ الخاصة.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه “يس عراق” إن “المصرف باشر بصرف المستحقات المالية لأصحاب المنافذ في أيام العطل الحالية الى جانب استمراره في توزيع رواتب الموظفين”.

وأشار إلى أن “العديد من اصحاب المنافذ وبعد نفاذ السيولة المالية لديهم نتيجة إقبال الموظفين على سحب رواتبهم خلال أيام العطل الحالية قدموا الى بعض فروعنا لاستلام اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات المالية للموظفين أيام العطل”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصرف مستحقات المنافذ الخاصة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصرف مستحقات المنافذ الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).