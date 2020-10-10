“يس عراق” تنشر روابط التقديم على معاهد الفنون الجميلة

2020/10/10 | 09:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة التربية اليوم السبت عن روابط التقديم الإلكتروني لمعاهد الفنون الجميلة بفترتيها الصباحية والمسائية للعام 2020 – 2021.

والروابط كالتالي:

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / الديوانية / صباحي :

– بنين ..



إضغط هنا

– بنات .



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إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / البصرة:-– بنات / صباحي ..



إضغط هنا– بنين ..



إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / الانبار / الفلوجة / بنين / صباحي … إضغط هنا– الرمادي / بنين / صباحي … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / النجف الاشرف :-– بنين / صباحي … إضغط هنا– بنات / صباحي ….



إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة الرصافة الاولى :-

– بنين / مسائي … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / الكرخ الاولى :-– بنين / صباحي …. إضغط هنا

– بنات/ صباحي … إضغط هنا

– بنين / مسائي … إضغط هنا

– بنات / مسائي ….



إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / كركوك:-– بنين / صباحي … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / ديالى:-– بنات / صباحي … إضغط هنا

– بنين … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / الكاظمية المقدسة :-– بنين ..



إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / صلاح الدين :-– بلد/ بنين/ صباحي ..



إضغط هنا

– تكريت / بنين/ صباحي … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / نينوى:-– بنين / صباحي … إضغط هنا

– بنات / صباحي … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / ذي قار/ صباحي:-– بنين … إضغط هنا

رابط التقديم الخاص بمعهد الفنون الجميلة / واسط:-– بنين / صباحي … إضغط هنا

– بنات / صباحي … إضغط هنا

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