"النقد الدولي": إفريقيا تحتاج 1.2تريليون دولار لمواجهة كوفيد-19

2020/10/10 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة إن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1,2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار.

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