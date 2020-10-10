مجلس النواب يكمل توزيع الدوائر الانتخابية

2020/10/10 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية لاكمال موضوع توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الماس فاضل خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مجلس النواب سيعقد اليوم السبت، جلسته الاعتيادية لاكمال موضوع توزيع الدوائر الانتخابية بعد تاجيل الامر في الجلسة السابقة.

واضافت عضوة اللجنة القانونية النيابية: ان جلسة اليوم ستشهد التصويت على معيارية توزيع الدوائر الانتخابية بعد ذلك ستستمر جلسات مجلس النواب لحين حسم توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات بشكل كامل.

وتابعت: اعتقد ان موضوع توزيع الدوائر الانتخابية سيحسم خلال الاسبوع الحالي لهذا ستكون جلسات مجلس النواب مستمرة.

PUKmedia خاص ‌

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