يحيى رسول: الاوضاع في بغداد مستقرة

2020/10/10 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى اللواء يحيى رسول الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، دخول القوات الامنية في حالة الانذار بالعاصمة الاتحادية بغداد يوم الجمعة.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان له، "ننفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود حالة إنذار قصوى في ⁧‫بغداد‬⁩، وان الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام، وان ما أثير حول وجود برقية دخول القطعات الامنية في حالة الإنذار يوم الجمعة" مؤكدا ان الامر "لا يتعدى موضوع الممارسات الامنية اليومية الاعتيادية التي تكون بشكل صباحي ومسائي".

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