2020/10/10 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- محمد الطالبي

أكدت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، أن رحلاتها مستمرة وحسب الإجراءات المتبعة.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لا توجد قرارات جديدة بشأن عملية السفر ،وأن الإجراءات المتبعة من سلطة الطيران المدني هي ذاتها ،سواء بالنسبة للمسافرين العراقيين أو الأجانب"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الصحية المتعلقة بالسلامة من كورونا ،وكذلك استقبال المسافرين ،لا تزال متبعة وفق القرارات للمنظمة الدولية للطيران المدني".

وأوضح أن "الرحلات الجوية من الدول التي فتحت أجواءها مستمرة بشكل طبيعي وفق السياقات المعمول بها ،خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الصحية"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة معنية بالثقل الأكبر بعمل متابعة المسافرين عبر المطارات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني: رحلات السفر مستمرة بشكل طبيعي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني: رحلات السفر مستمرة بشكل طبيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).