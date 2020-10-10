البيروقراطية قاتلة الثورات (2-2) - خليل اندراوس

2020/10/10 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس وهذه الانظمة هي شكل من اشكال الايديولوجيات اليمينية العنصرية الشوفينية والبيروقراطية المتطرفة، وهذا يجعلنا نقول بان الفاشية وهتلر لم يموتا بل تركا من يكمل طريقهما.



ان علماء الاجتماعي خادمي الطبقة البرجوازية يحاولون تبرير عملية تعزيز البيروقراطية، التي تتميز بها الرأسمالية المعاصرة، ويستشهدون عادة بازدياد تعقد تنظيم الادارة، وبضرورة اقامة التسلسل المراتبي وكذلك العقلانية والانتظام فيها من جراء ......





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