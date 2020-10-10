قراءة في قاموس شتائم فؤاد النمري - عبد السلام أديب

2020/10/10 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب المقال المزدوج المعنون ب "أن تاريخ أي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية" لم يكن موجها الى النمري ولا الى أي أحد غيره، المقال في اصله مساهمة شفوية في ندوة داخلية بين ماركسيين لينينيين تتطرق للمواضيع التالية: نمط الإنتاج، التشكيلة الاجتماعية، العلاقة بين البنيات الفوقية والبنيات التحتية، تشكل الطبقات، سيرورة الصراع الطبقي، وأخيرا مآل نمط الإنتاج الرأسمالي في ظل الصراع الطبقي في القرن الواحد ......





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