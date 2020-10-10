تركيا ونوازع أرمينيا وأذربيجان! - فهد المضحكي

2020/10/10 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يروق له أن يرى أي استقرار وإن كان مؤقتًا في المنطقة، ويرجع العديد من المحللين إلى أنه في ظل الهدوء النسبي الذي يسيطر على الجبهات التي تتواجد فيها قوات الاحتلال التركي في ليبيا وسوريا، ذهب أردوغان يشعل نزاع جديد على حدود تركيا الشرقية بين أرمينيا وأذربيجان.صحيح أن النزاع الأرميني – الأذربيجاني هو نزاع تاريخي على إقليم «ناغورني كارباخ» لكنه وفي تحليل ......





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