سيول: عرض عسكري ’ضخم’ في كوريا الشمالية

2020/10/10 | 10:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن عرضا عسكريا ضخما نُظّم على ما يبدو في كوريا الشمالية، السبت، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.



وقالت هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية في بيان، نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وتابعه "ناس"، (10 تشرين الأول 2020)، إنه "تم رصد إشارات تدل على عرض عسكري - يتضمن معدات وأعداد كبيرة من الأشخاص - في ميدان كيم إيل سونغ في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف أن "أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تراقب الحدث عن كثب".

ويجري هذا العرض في أوضاع محلية مثقلة للغاية، وخاصة بسبب وباء كوفيد-19.

وأغلقت كوريا الشمالية التي لم تؤكد أي إصابة على أراضيها، حدودها في كانون الثاني/يناير للحد من انتشار الفيروس.

وخلافا للعروض السابقة، "لم تتم دعوة أي وسيلة إعلامية أجنبية، وتم إغلاق العديد من السفارات بسبب القيود الصحية، مما يجعل عدد المراقبين الأجانب محدودا".

ويفرض المجتمع الدولي "سلسلة من العقوبات الصارمة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي والصواريخ البالستية".

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