نائب يدعو وزارتي العدل والخارجية لمقاضاة {أونا أونيل} دولياً

2020/10/10 | 10:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو مجلس النواب جمال المحمداوي وزارتي العدل وَالخارجية لرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية لاستحصال تعويضات مالية عن قضية اونا أويل وما تعرض له العراق من أضرار في المال العام .

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