هجوم دموي بقنابل على مبنى سكني بالمكسيك

2020/10/10 | 10:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، في هجوم بالقنابل اليدوية، على مبنى سكني في منطقة تونالا، بولاية خاليسكو غربى المكسيك.

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