بعد أزمتها مع الجمهور السعودي.. هيا الشعيبي تثير الغضب بـ

2020/10/10 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الفنانة هيا الشعيبي إلى دائرة الجدل مجددا، بعد بضعة أيام على اتهام مغردين سعوديين لها بالإساءة إلى بلادهم، لكن هذه المرة بسبب مقطع خادش نشرته في حسابها عبر تطبيق "سناب شات".

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