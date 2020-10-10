كورونا يصيب تسعة من أنصار ترامب خلال تجمع انتخابي

2020/10/10 | 10:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز_دولية سجلت مديرية الصحة في مينيسوتا، تسع إصابات بفيروس كورونا بين أشخاص حضروا فعالية انتخابية لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقيمت في الولاية خلال أيلول الماضي.ونقلت قناة ABC التلفزيونية، عن مصدر في المديرية أمس الجمعة، أن أحد المصابين بحالة خطرة وهو الآن في وحدة العناية المركزة.ونوه المصدر، بأنه لا توجد حتى الآن معلومات حول مكان إصابة هؤلاء الأشخاص بالضبط.وتعتقد المديرية، أن فعالية ترامب الانتخابية في منتصف أيلول، ساهمت على الأرجح في انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في مينيسوتا.وتعرض ترامب، لانتقادات أكثر من مرة لأنه كان يحضر المناسبات العامة دون كمامة واقية.وأشار معارضون سياسيون، إلى أن ترامب يقدم مثالا سيئا للمواطنين

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