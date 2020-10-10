الغاء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترمب وبايدن

2020/10/10 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت أعلنت لجنة المناظرات الرئاسية الأميركية، الغاء المناظرة الرئاسية الثانية التي كان من المقرر عقدها في 15 تشرين الاول بين الرئيس الاميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وذكرت اللجنة في بيان، ان "المناظرة الرئاسية التي كان من المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي بين الرئيس دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن ألغيت، وإن الحملتين أعلنتا عن خطط بديلة لذلك التاريخ".

وأضافت، انه "من الواضح الآن أنه لن تجرى مناظرة في 15 تشرين الاول، وستركز لجنة المناظرات الرئاسية اهتمامها على الاستعدادات للمناظرة الرئاسية النهائية المقرر عقدها في 22 تشرين الاول".

وكانت اللجنة قد حولت هذه المناظرة التي كان مقررا إجراؤها في ميامي بولاية فلوريدا إلى لقاء افتراضي، بعد الإعلان عن إصابة ترمب بفيروس كورونا، الا ان الرئيس الاميركي رفضه بشكل قاطع.

ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة بين المرشحين في 22 تشرين الاول الجاري.





وقد كشفت وسائل إعلام أميركية أن المناظرة الثالثة المقرر إقامتها في تينسي لا زالت قائمة في موعدها المقرر.

ا.ح

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