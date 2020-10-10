إصابات بكورونا خلال مسيرة مؤيدة وأخرى مناهضة لترامب!

2020/10/10 | 10:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية مينيسوتا إصابة تسعة أشخاص بفيروس كورونا حسب ما كشفته التحاليل بعد مشاركتهم في مسيرة لدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وكان ترامب قد زار مدينة بيميدجي شمال مينيسوتا قبل ثلاثة أسابيع لحضور تجمع صاخب يضم 2000 شخص ظهر فيه عدد قليل من أقنعة الوجه وعدم وجود تباعد اجتماعي ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت.

وأكد المسؤولون إصابة اثنين آخرين كذلك في مظاهرى أخرى مناهضة لترامب في اليوم ذاته.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه هي أحدث حالات الإصابة التي ربما تكون ناجمة عن التجمعات المزدحمة التي عقدها ترامب في الأشهر الأخيرة والتي تنتهك الإرشادات لمنع انتشار المرض.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة دوغ شولتز إن الـ 11 شخصا أخبروا متتبعي الاتصال أنهم حضروا المسيرة أو الاحتجاج خلال الفترة التي كان من المرجح أن يكونوا فيها قد أصيبوا بالفيروس، لكن من غير الواضح ما إذا كانوا أصيبوا به في تلك الأحداث.

وحذر مسؤولو الصحة في الأيام التي أعقبت المسيرة، من أن المنظمين لا يبدو أنهم يتبعون إرشادات أو قواعد التباعد الاجتماعي للولاية ضد التجمعات واسعة النطاق.

لكن حملة ترامب عارضة الفكرة القائلة إن الحالات التسعة مرتبطة بالمسيرة وقالت إنها ترفض ربط هذه الحالات بحدث في الهواء الطلق وقع قبل ثلاثة أسابيع، حيث تم توفير معقم اليدين وأقنعة الوجه”.



وأضاف مدير الاتصالات تيم مورتو في بيان “نتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل”.

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