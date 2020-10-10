المالية النيابية تطمئن بشأن رواتب الموظفين للاشهر المقبلة

2020/10/10 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، تأمين رواتب الموظفين للأشهر المقبلة، فيما أعلنت رفضها لجوء الحكومة إلى الاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر في حديث للوكالة الرسمية إن “الرواتب ستكون مؤمنة للأشهر المقبلة، ولن يتكرر ما حصل في شهر ايلول من تأخير، لاسيما بعد التطمينات التي أطلقها رئيس الوزراء”، مؤكداً …

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