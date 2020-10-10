2020/10/10 | 10:29 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع اصابات بين انصار لترامب خلال تجمع انتخابي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسع اصابات بين انصار لترامب خلال تجمع انتخابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).