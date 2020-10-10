أرامكو تغير سعر البنزين اليوم في السعودية

2020/10/10 | 10:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / السعودية ….أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم السبت عن أسعار البنزين الجديدة لشهر اكتوبر الحالي في المملكة العربية السعودية.حيث ذكرت شركة أرامكو أنه سيتم بدء العمل بالاسعار الجديدة بدءاً من يوم غد الاحد الموافق 11/10/2020.ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، علمًا بأنَّ الأسعار […]

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