جائحة كورونا لم تكبح جماح جرائم المستوطنين في موسم قطاف الزيتون الفلسطيني - مديحه الأعرج

2020/10/10 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج حددت وزارة الزراعة الفلسطينية السابع من تشرين اول / اكتوبر موعدا رسميا لبدء موسم قطاف الزيتون في فلسطين .



في الوقت نفسه تأبى قطعان المستوطنين وقوات الاحتلال ، رغم الانتشار المتزايد لجائة كورونا ، الا ان تحول هذا الموسم الى ساحة حرب ومواجهة مع المزارعين الفلسطينيين بهدف الحاق الخسائر بهم ، حيث يتحول الريف الفلسطيني في هذا الموسم إلى ساحة مواجهات ساخنة بين المواطنين وبين المستوطنين ، الذين يتزايد عا ......





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