2020/10/10 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد درجات الحرارة تفاوت نسبي في معظم مناطق البلاد، حيث تسجل اليوم السبت استقراراً في جميع العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجات حرارة متفاوتة في البلاد.. ارتفاع نسبي يليه استقرار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجات حرارة متفاوتة في البلاد.. ارتفاع نسبي يليه استقرار في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).