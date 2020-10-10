"نحن من يختار أسلوب الرد".. أول رد إيراني على تصريحات ترامب

2020/10/10 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، السبت، على "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوقحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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