توقيع كتابين للدكتور سيروان احمد في كركوك

2020/10/10 | 10:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت في مكتبة كاريز في كركوك امسية لتوقيع كتابين للدكتور سيروان احمد قادر، اصدرهما مؤخرا.

وخلال الامسية استعرض المؤلففحوى كتابيه الذين تمحورا حول وجهة نظر الدين في القضايا المعاصرة، وقد تناول في كتابه الاول الموسوم (منزلة الوالدين في الدين الاسلامي) المسؤولية الاجتماعية والاخلاقية للابناء حيال والديهم، فيما تناول الكتاب الثاني قضايا عدة ناقشها المؤلف في كتابه الثاني (التعامل مع نعم الله) من وجهة نظر الدين الاسلامي وعلى ضوء آيات وسور الكتاب الكريم واحاديث الرسول الكريم.

صدر الكتابات باللغة الكوردية ودام حوار بناء بين المؤلف والحضور حول قضايا باتت ملحة وساخنة اثر تعرض المجتمعات لمنعطفات تغيير حادة في عصر المعلوماتية الكاسح.

PUKmedia / رزكار شواني ‌

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