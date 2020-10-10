الحكم على المدير التنفيذي لشركة اونا اويل في العراق بالسجن لدفعه الرشاوى

2020/10/10 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

أفادت صحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية، بأن المحكمة الاتحادية في لندن حكمت على المدير المدير التنفيذي السابق لشركة اونا اويل بالسجن لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر لدفعه رشاوى الى مسؤولين عراقيين في القطاع النفطي مقابل الحصول على عقود بقيمة 1.7 مليار دولار بين اعوام 2005 الى 2013 “.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ أنه ” تم الحكم على رجل الاعمال البريطاني المولود في العراق باسل الجراح بعد اعترافه العام الماضي بدفع رشاوى بقيمة 17 مليون دولار لتأمين عقود لبناء خطوط أنابيب نفط ومنصة نفطية وعوامات إرساء بحرية في الخليج بعد غزو العراق عام 2003 “.

واضاف أن ” هذه الحالة هي الثالثة التي يتعامل بها قاض من لندن بعد تحقيقات استمرت خمس سنوات من قبل مكتب مكافحة الاحتيال الخطير، والسلطات الأمريكية حول كيفية قيام عائلة أحساني البارزة ، التي أدارت أونا أويل ، بتأمين عقود لعملاء من الدرجة الأولى عبر الولايات المتحدة و الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى”.

وتابع أن ” المحكمة كانت قد حكمت على المديرين السابقين ستيفن وايتلي وزياد عقل بالسجن ثلاث وخمس سنوات على التوالي، فيما قالت قالت ليزا أوسوفسكي ، مديرة مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والاجتماعية ” استغل زياد عقل والمتآمرين معه دولة تعاني من سنوات من الديكتاتورية والاحتلال العسكري لتعبئة جيوبه الخاصة وكسب الأعمال وهذا المزيج من الجشع والبخل بلا قلب هو الذي أدى إلى هذه القناعات “.

ووفقًا لمحامي الجراح ، جون ميلنر ، فقد شعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم توافق على حكم مع وقف التنفيذ و اختار تجاهل موقف مالكي شركة أونا أويل الذين من غير المرجح أن يشاركوا الجراح في مصيره”.



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