نائب تدعو لـ دمج التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة كونها غير منتجة

2020/10/10 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد النيابية : دمج وزارات التجارة والصناعة والزراعة بوزارة واحدة كونها غير منتجة

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