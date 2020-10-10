الامن النيابية: تمديد تركيا وجودها العسكري بالعراق مخالف للاعراف الدولية

2020/10/10 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

عدّت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قرار البرلمان التركي بالسماح لتمديد دخول قواته للأراضي العراقية مدة سنة مخالفاً للأعراف الدولية، فيما أشارت إلى أن مجلس النواب سيكون له موقف إزاء ذلك.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قرار البرلمان التركي بالسماح لقوات بلاده بالدخول الى الأراضي العراقية لمدة سنة منافٍ لجميع الاعراف الاقليمية والدولية، ولا يمكن لأي برلمان في العالم أن يتخذ هكذا قرار.

وأشار إلى أن قرار البرلمان التركي كان مستعجلاً ومرفوضاً على مستوى العراق والعالم، مؤكداً أن لجنته ستطرح هذا الموضوع خلال جلسة مجلس النواب اليوم السبت.

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