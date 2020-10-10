 الجبوري يتحدث عن خطة لاقتحام السفارة الأميركية على طريقة “سلاحف النينجا”

2020/10/10 | 10:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

نفى السياسي العراقي يزن مشعان الجبوري، السبت، وجود خطة لاقتحام السفارة الأميركية في بغداد السفارة على طريقة سلاحف النينجا جماعة .

وقال الجبوري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “جماعة رئيس الوزراء يموتون على الاكشن الفيسبوكي”، مبينا أنه “لا اساس لخرطة سلاحف النينجا لاقتحام السفارة عبر المجاري”.

وأضاف، أن “ العراق لا يمتلك اصلا فرقة مجوقلة لاننا ببساطة عالارض يا دوب مدبريها و الاهم فالكاظمي معين من قبل احزاب تقاسم السلطة و لن يتجرأ على التصادم معهم فهو صنيعتهم”.

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول نفى، مساء امس الجمعة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالة إنذار قصوى في العاصمة بغداد، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية مستقرة بشكل تام.



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