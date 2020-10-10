2020/10/10 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية : تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين للأشهر المقبلة

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