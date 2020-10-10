مستشار الكاظمي يطالب مفوضية الانتخابات اكمال التسجيل البايومتري

2020/10/10 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي،على مباشرة مفوضية الانتخابات “فوراً” بعملية إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين استعدادا للانتخابات المبكرة.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة توصف بـ”الحاسمة” بشأن المادة 15 من قانون الانتخابات الجديد الخاصة بالدوائر الانتخابية، والتي تواصل إثارة الخلافات والجدل بين القوى السياسية.وشدد الهنداوي في […]

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