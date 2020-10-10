إيران تعلن استئناف التبادل التجاري مع العراق عبر منفذ الشلامجة

2020/10/10 | 11:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن نائب رئيس مؤسسة الاستثمار في منطقة اروند الحرة، السبت، عن استئناف النشاط التجاري في منفذ الشلامجة بعدما اغلق ليومي الخميس والجمعة تزامناً مع الزيارة الأربعينية.



وقال علي موسوي في مقابلة مع وكالة الانباء الرسمية الإيرانية، تابعها "ناس"، (10 تشرين الاول 2020)، إن "المنفذ أغلق يومي الخميس والجمعة بناء على طلب العراق، ولم تتم أية عملية التبادل التجاري على هذه الحدود خلال هذين اليومين.

وأشار إلى "وصول شاحنات عراقية إلى الشلامجة"، مضيفاً أنه "ابتداء من اليوم أعيد فتح منفذ الشلامجة التجاري واستأنف تجار البلدين عملية التبادل التجاري".

وأضاف "بدأت عمليات تصدير السلع غير النفطية بما فيها المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمواد البروتينية وكذلك تقديم الخدمات الفنية والهندسية على الحدود الدولية الشلامجة في 10 تشرين الأول / أكتوبر وفق اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب العراقي".

ويقع منفذ الشلامجة على مسافة 15 كم عن مدينة خرمشهر و20 كم عن البصرة.

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