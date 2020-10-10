عرب كركوك: تعدد الدوائر يعني استمرار التزوير لصالح هذه الجهة

2020/10/10 | 11:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كركوك..أكد المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، السبت، رفض المكون العربي العودة إلى الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات.وقال الطائي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بسبب هذا القانون تعرض العرب والتركمان إلى ظلم كبير في نتائج الانتخابات وسيطرت الأحزاب الكردية على عدد المقاعد، بسبب وجود عدالة في القانون السابق”.وأضاف أن “عودة فقرة تعدد الدوائر تعني استمرار التزوير وعدم وجود تقسيم عادل لمقاعد الانتخابات المخصصة لكركوك وبالتالي هذا كله سينعكس سلبا على وضع المدينة، وأعيننا اليوم على البرلمان من أجل إنصاف كركوك التي عانت طوال 17 سنة ماضية من الظلم وعدم تساوي التمثيل بين المكونات”وأشار الطائي إلى أنه “نطالب بمكتب مفوضية من المستقلين ويتم إشراك فيه جميع مكونات كركوك بنسب متساوية لكل مكون، حتى لاتتكرر الأخطاء السابقة”.



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