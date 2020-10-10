ضبط عجلات معدة للتهريب ومواد ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر

2020/10/10 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط عجلات معدة للتهريب ومواد اخرى يمنع استيرادها في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 تشرين الأول 2020) إنها "تمكنت من ضبط ثلاثة حاويات داخل الحرم الكمركي لميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة، تحتوي حاويتين منهاعلى ثمانية عجلات دون الموديل معدة للتهريب ولا يسمح باستيرادها ودخولها العراق، وحاوية تحتوي على مادة معسل اركيلة الذي يمنع استيراده".

وبحسب البيان، "تمت عملية الضبط والكشف على الحاويات من لجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات المختصة وتبين صحة المعلومات الواردة ".

وأكدت الهيئة على "ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

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