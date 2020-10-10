الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن قرارات جديدة للسفر: الثقل الأكبر على الصحة

2020/10/10 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني اليوم السبت على توضيحاً بشأن السفر والإجراءات المتبعة.

ونفت السلطة في تصريح للوكالة الرسمي وجود أي تغيير بالقول: “لا توجد قرارات جديدة بشأن عملية السفر، وإن الإجراءات المتبعة من سلطة الطيران المدني هي ذاتها، سواء بالنسبة للمسافرين العراقيين أو الأجانب”.

وأشارت السلطة إلى أن “الإجراءات الصحية المتعلقة بالسلامة من كورونا، وكذلك استقبال المسافرين، لا تزال متبعة وفق القرارات للمنظمة الدولية للطيران المدني”.

وأوضحت السلطة أن “الرحلات الجوية من الدول التي فتحت أجواءها مستمرة بشكل طبيعي وفق السياقات المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الصحية”، مؤكدة أن “وزارة الصحة معنية بالثقل الأكبر بعمل متابعة المسافرين عبر المطارات”.

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