البرلمان الأوربي يوجه ضربة للسعودية ويدعو لخفض التمثيل بقمة العشرين

2020/10/10 | 11:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..دعا البرلمان الأوروبي إلى خفض مستوى التمثيل في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض، عبر الفيديو يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ بسبب “انتهاكات حقوق الإنسان”، وهو ما عده مراقبون انتكاسة للمملكة وجهودها.وأصدر البرلمان بيانا بهذه التوصية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وقال إن هدفها “تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وعمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية” في السعودية.وتتطلع السعودية إلى الاستفادة من هذا المنبر من أجل تسليط الضوء على مساعي ولي العهد “محمد بن سلمان” التحديثية.وطالب البرلمان، في رسالة إلى كل من رئيس المجلس الأوروبي “شارل ميشال”، ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، بوضع حقوق الإنسان في صلب جميع مناقشات مجموعة العشرين.ومن المقرر أن يشارك المسؤولان في القمة إذا لم يأخذا بتوصية البرلمان الأوروبي.



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