2020/10/10 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط عجلات معدة للتهريب ومواد يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان ان “هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة ووفقا لمصادرها، تمكنت من ضبط حاويات عدد 3 داخل الحرم الكمركي تحتوي حاويتين على عجلات عدد (8) دون الموديل معدة للتهريب ولا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلات معدة للتهريب ومواد يمنع استيرادها في منفذ ميناء أم قصر الاوسط وكالة تقدم الاخبارية.

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