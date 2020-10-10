2020/10/10 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، ضبط اربعة أوكار وكدس للعتاد استناداً لاعترافات احد الإرهابيين الملقى القبض عليه في قضائي الفلوجة وابو غريب.وذكرت الوكالة في بيان انه “من خلال اعترافات أحد الإرهابيين الملقى القبض عليه سابقاً والذي عمل بما يسمى مفارز زوبع قاطع الفوجة بصفه جندي والمكنى (ابو عزام)، وبعد تشكيل فرق مختص …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 4 أوكار وكدس للعتاد في قضائي الفلوجة وابو غريب وكالة تقدم الاخبارية.

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