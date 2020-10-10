ضبط عمال بمحطتي تعبئة وقود في نينوى لاستحصالهم مبالغ بصورة مخالفة للقانون

2020/10/10 | 11:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن قيام ملاكاتها في محافظة نينوى بضبط عددٍ من العاملين في محطتي تعبئة وقود حكوميَّتين؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع المنتوج أكثر من السعر المُقرَّر.

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