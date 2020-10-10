 رئيس بيرو سيواجه تهما بالفساد.. لكن بعد انتهاء ولايته

2020/10/10 | 11:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة في البيرو أنها ستفتح تحقيقا في فساد الرئيس مارتن فيزكارا عند انتهاء ولايته في يوليو 2021.

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