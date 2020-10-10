اطلاق مشاريع صندوق التنمية الاجتماعية في محافظة السليمانية

2020/10/10 | 11:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، مشاريع صندوق التنمية الاجتماعية في محافظة السليمانية بعد اطلاقها في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك.

وقال وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية خالد بتال نجم خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية بحضور وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان ومحافظ السليمانية: نحن هنا اليوم لاطلاق مشاريع صندوق التنمية الاجتماعية بعد اطلاقها في عدة محافظات.

واضاف: ان مشاريع صندوق التنمية تعتمد على فكرة مختلفة عن مشاريع التنمية الاخرى حيث ستبدا من القاعدة الى القمة والمبالغ المخصصة لها تمت وفقاً لنسبة السكان ونسبة الفقر لكل محافظة بالتساوي.

واوضح: ان مشاريع صندوق التنمية الاجتماعية تشمل اشراك سكان القرى في اختيار المشاريع التي تناسبهم وحسب احتياجاتهم، وزيارتنا اليوم تحمل رسالة من الحكومة الاتحادية الى سكان مدينة السليمانية بان هذه المشاريع تتوفر لجميع ابناء العراق بشكل تساوي.

من جانبه، قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر: ان هذه المشاريع مهمة جدا وهي تشمل الخدمات الرئيسية في قطاعات التربية والتعليم والطرق والمياه والكهرباء والزراعة.

واوضح: سكان القرى هم الذين سيقررون نوع المشاريع التي يحتاجونها وهذا الامر مهم جداً لاشراك المواطنين في اتحاذ القرار.

من جهته، قال الدكتور دارا رشيد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان: ان نسبة الفقر في اقليم كوردستان تبلغ 9% واعلى نسبة هي في محافظة دهوك ومن ثم اربيل واقل نسبة فقر هي في محافظة السليمانية.

واضاف: ان مشاريع صندوق التمنية الاجتماعية تعتمد على نسبة السكان ونسبة الفقر، ونحن نعلم بان محافظة السليمانية تعرضت الى اكبر نسبة من المآسي والتدمير على يد ازلام النظام البائد لذا بدانا باطلاق المشاريع في محافظة السليمانية كمرحلة ثانية.

واشار الى ان فترة تنفيذ المشاريع في محافظة السليمانية هي 5 اعوام وان المبالغ المخصصة لتلك المشاريع هي 9.3 مليون دولار، وسيبدا تنفيذ المشاريع قريبا.

PUKmedia خاص

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