الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل

2020/10/10 | 11:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار في نينوى، واصفة إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على ضرورة أن يكون الاتفاق بداية أفضل لقضاء سنجار ويصب بمصلحة أبناءه في المقام الأول، ويضمن عودة النازحين الى مناطقهم، وإعادة الاعمار وتحسين الخدمات،مشيرة إلى أن تحقيق هذه الخطوات لن يتحقق دون وجود حكم مستقر وهياكل أمنية، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لحل مشاكل قضاء سنجار.

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